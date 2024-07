Ceferino Reato chicaneó sin filtros y sin piedad a Laura Ubfal en plena gala de eliminación de Gran Hermano por su ferviente defensa a Juliana “Furia” Scaglione ¡y se pudrió todo en vivo!

El analista de El Debate calificó de “fanática” a su colega y el cruce de palitos encendió el estudio.

EL GOLPE DE NOCAUT DE CEFERINO REATO A LAURA UBFAL EN PLENO VIVO DE GRAN HERMANO

Ceferino Reato: -Voy a traer paz (ironizó). Yo creo que los analistas más “furiosos” no deberían estar preocupados por quién se va, porque miércoles, jueves y viernes, dijeron que hoy se iba Bauti. Por lo tanto, ¿cuál es el problema?

Gastón Trezeguet: -¿Quién dijo que no? Yo no dije que no.

Ceferino: -Vos dijiste que Darío llegaba a la final.

Gastón: -¿Cuándo?

Ceferino: -Lo dijiste el miércoles y el jueves. Lo dijiste vos y Laura.

“El fanatismo estraga las mentes. Vos eras una analista el año pasado, ahora sos una fanática”, le dijo Ceferino a Laura.

Laura Ubfal: -Furia está fuera de la casa y el “antifurismo” (señaló a Reato), sigue fuertísimo.

Ceferino: -No, para nada. El fanatismo estraga las mentes. Vos eras una analista el año pasado, ahora sos una fanática.

Laura: -Vos sos peor. Yo no soy fanática.

Furia: -Reato, andá a lavarte las patas.

Laura: -Chicos, ¿lo vieron a Ceferino abrazado a Furia y riéndose? ¡No le crean nada!

Ceferino: -Para mí son todos grandes jugadores, muy buenas personas... Cuando una persona es eliminada, pasa a ser una exjugadora, ya no tiene importancia.

