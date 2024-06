Nahir Galarza, condenada a cadena perpetua por haber matado a su expareja, Fernando Pastorizzo, habló para su serie documental de dos capítulos tras tres años de silencio.

Contundente, aclaró que Fernando no era su novio, pero le molestaba si estaba con otra chica. “Es complicado porque tuvimos distintas etapas. Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria... Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo”, afirmó.

Además, aclaró que la relación no era sana. “Nos separábamos y estábamos mejor, pero nos sentíamos mal y volvíamos a hablar. Yo lo veía llorar, me daba tristeza, me sentía culpable... O terminaba apareciéndose en mi casa a las 2 de la mañana. La situación se fue agravando y poniéndose más violenta. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto”, sumó.

“Una vez Fernando rompió su propio celular. Después ya directamente empezaron los golpes hacia mí, me empezó a pegar a mí. Siempre era por celos, porque hacía cosas que no le gustaban, por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba, con quién me había visto”, recordó.

“Lo único que quería era que la terminara, entonces le decía que era todo mentira o le pedía perdón. Todo para que él se calmara. Es como que no sabía cómo defenderme tampoco”, cerró.