María Fernanda Callejón habló con Socios del Espectáculo y definió sin filtros su noviazgo con Fernando Gamboa en el marco de un evento en el Teatro Colón.

“Estoy muy enamorada. Fuimos novios en los 90, esto es un reencuentro inesperado, en un momento de mi vida bastante especial, con hijos, siendo papás”, comenzó diciendo.

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa hablaron con Socios del Espectáculo.

“¿Cómo es volver con un ex?”, le preguntó la cronista y fue allí cuando lanzó: “Yo no lo tomo así, no es un ex, es otra cosa, es un hilo rojo, el que la caza la caza”.

FERNANDO GAMBOA HABLÓ DE SU ROMANCE CON FERNANDA CALLEJÓN

Fernando Gamboa habló en una nota con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre su romance con Fernanda Callejón.

“¿Qué fue lo que más te enamoró de ella?”, indagó la movilera y el exfutbolista contestó: “¿A mí? Todo... desde los años 90 estoy enamorado de esta negra hermosa”.

