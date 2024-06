Nazarena Vélez aceptó el juego que propuso Pepe Ochoa en LAM y respondió con total honestidad una pregunta súper íntima que, incluso, logró ruborizarla.

“¿De qué te disfrazarías en tu máxima fantasía sexual?”, le consultó el panelista de Ángel de Brito. Y Nazarena respondió: “No me disfrazaría. Lo he hecho y sentí mucha vergüenza”.

Acto seguido, la actriz y productora amplió su testimonio y coincidió con Cinthia Fernández, quien aseguro que disfrazarse para tener sexo “se la baja mal”.

“No me gusta disfrazarme. Me he disfrazado de gatita y sentí mucha vergüenza. Hice todo el acting y fue una cosa espantosa”, contó Naza, sin contener la risa. Y concluyó: “No les voy a decir con quién... Me la baja mal”.

