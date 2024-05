Este miércoles, Telenoche puso al aire la segunda parte de la larga entrevista que Rolando Barbano le hizo a Máximo Thomsen, el rugbier condenado a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020.

En este segundo tramo de la entrevista, Thomsen deja de lado cómo ocurrieron los hechos y se centra en otros temas más concretos sobre cómo es su vida en el penal de Melchor Romero, qué esperanzas alberga de recuperar la libertad y la mujer con la que inició una relación estando encarcelado.

En este sentido, además de contar que duerme en la misma celda que Blas Cinalli, el reo contó que, en su pabellón, algunos presos hablan con él y le dicen “me podría haber pasado a mí que me agarro a cuchilladas todas las semanas”, pero cuando visita otros lugares, la recepción no es tan buena.

Asimismo, Thomsen habló sobre la ocasión en la que inculpó a Pablo Ventura, que tardó varios días en demostrar que estaba en otro lado al momento del crimen.

“Cuando estábamos en el piso, me puse a vomitar, estaba confundido, y un policía me lleva aparte y me empiezan a hacer preguntas. Me empecé a asustar y di un nombre por tirar, era para que no lo vincularan con nosotros”, explicó.

MÁXIMO THOMSEN REVELÓ QUE TUVO UNA NOVIA EN PRISIÓN Y CONTÓ QUÉ LES DIRÍA A LOS PADRES DE FERNANDO BÁEZ SOSA

Máximo Thomsen reveló además que entabló una relación con una mujer estando ya encerrado en la cárcel, que lo fue a visitar en varias ocasiones, aunque en determinado momento se alejó “para poder seguir con su vida” pese a ser un “pilar” emocional para él durante dos años.

“Es una persona que fue y es muy importante para mi vida, y deseo mucho poder salir para buscarla”, señaló. “La extraño mucho, y deseo mucho terminar con esta pesadilla para poder ir a abrazarla”, se sinceró, entre lágrimas, antes de contar qué le diría a los Báez Sosa.

“Siempre pensé en eso… Yo siempre quise pedir perdón, pero también sé que el perdón no es suficiente porque no van a poder recuperar a Fernando. (…) Ojalá descanse en paz y ellos puedan encontrar paz en su corazón y puedan, no pido que me perdonen, pero que sepan que lo que dicen no es así, es distinto. Yo rezo todas las noches para que (Fernando) tenga paz”, cerró.

