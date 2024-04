Los innumerables cambios de reglas que realiza la producción de Gran Hermano 2023 para darle una dinámica “artificial” al reality a falta de reacciones entre los participantes, ha generado una movida en redes por la que se lo bautizó “Gran Armado”, algo que Santiago del Moro rebatió.

En un móvil que dio para LAM. Santiago apuntó a los críticos del reality y negó que esté “intervenido”. “No, es mentira eso. Mucha gente no sabe lo que ha pasado con el formato en el mundo, que está a años luz de lo que pasa en Argentina porque es un formato que nunca ha parado”, señaló.

Santiago del Moro (Captura: Telefe)

“Por ahí la imagen que se tiene es la de un Gran Hermano más antiguo en el tiempo, pero en Gran Hermano en el mundo pasan cosas loquísimas y se hace todo, obviamente, con otro presupuesto”, agregó el conductor.

QUÉ DIJO SANTIAGO DEL MORO SOBRE LAS FUERTES CRÍTICAS A LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO 2024

Tras asegurar que los rumores de parentesco con Furia son “una pelot…”, Santiago habló de los problemas de salud de Furia, y remarcó que “si un médico no te firma que ella puede estar ahí es imposible que esté”.

Tras esto, el conductor volvió a defender el ciclo. “Nosotros trabajamos mucho para hacer un programa que amamos. Lo hacemos lo mejor que nos sale. Le da trabajo a mucha gente. Parte de hacer el trabajo es que te critiquen y eso te suma también. Pero no es que ni pensamos ni ca… la vida a nadie, ni jo… a nadie. Hacemos simplemente un programa de televisión que levanta mucha, mucha polvareda”, explicó.

Santiago del Moro reveló qué exparticipante entrará a la casa con el Golden Ticket: “Ustedes querían revancha” (Foto: Captura Telefe)

“Despierta muchas pasiones, pero yo la verdad es yo que voy con la mejor. Me involucro mucho, a veces más de lo que debería en el programa, porque yo no soy productor del programa. Y trato de que nos vaya bien básicamente por eso: por el trabajo primero, porque es mi programa y estoy yo, quiero que me vaya bien. Y la verdad que yo estoy feliz”, cerró.

