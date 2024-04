¿Qué es de la vida de Santiago del Moro más allá de Gran Hermano 2023? El conductor está felizmente en pareja desde hace muchísimos años con María José Sánchez, a quien conoce desde chico porque ambos nacieron y crecieron en Tres Algarrobos, un pueblo bonaerense de 3 mil habitantes.

María José mantiene un bajísimo perfil. Juntos, tienen tres hermosas hijas a las que llamaron Catalina, Amanda y Santa. Son incondicionales el uno para el otro. De hecho, cuando él terminó el colegio secundario y quiso mudarse a Buenos Aires para probar suerte, ella lo acompañó y desde ese momento no se separaron nunca más.

“Yo no podría ser nada si no fuera por ella”.

“Yo no podría ser nada si no fuera por ella. Ella no mira mucha tele, no está pendiente de las noticias, no se fija en lo que dicen los portales, no le interesa si alguien me critica. Ella tiene otras prioridades y juntos formamos un equipo que siempre va para adelante. En mi casa tengo la contención y el amor que necesito. Ese es el secreto. A mi mujer nunca le importó nada y eso me ayudó mucho”, reflexionó Santiago en diálogo con la revista Viva, agradecido por tener a María José en su vida.

¿POR QUÉ SANTIAGO Y MARÍA JOSÉ NO SE CASARON?

Si bien están juntos hace más de 20 años, Santiago y María José no se casaron.

“No creo en el casamiento”.

“Es una cuestión muy mía. No creo en el casamiento. Nunca me vi en esa foto. Tal vez, se relacione con el tener que ser ‘el de la fiesta’. Aunque no lo descartaría... Sé que sería romántico a la hora de proponerlo, pero finalmente pasaríamos por el Registro Civil a poner una firma y volveríamos a casa. Eso significaría para mí”, sentenció el conductor en una charla con La Nación.