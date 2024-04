El oficio con el que Anamá Ferreira se quitó el corpiño en plena transmisión en vivo sorprendió a sus compañeros, quienes no dudaron en mandarla al frente al aire.

“Lo acabo de ver. Anamá se acaba de sacar el corpiño recién, lo tiene entre las piernas. ¡Se sacó el corpiño recién, chicos!”, acusó escandalizado el panelista que estaba sentado al lado de la brasileña en Gossip (NET TV).

Ante el estupor de Pilar Smith, la Criti protestó: “Esto no es un show erótico”. A su tiempo, Leo Arias gritaba “¡libertad!”.

Anamá Ferreira.

“¡Me apretaba! Me apretaba y no me gusta”, se excusó Anamá Ferreira.

LA JACTANCIA DE ANAMÁ FERREIRA MINUTOS ANTES DEL ESCÁNDALO

Abochornada por las charlas escatológicas que se desarrollaban frente a ella, Anamá Ferreira renegó de la descompostura de Virgina Demo en Gran Hermano 2023.

“Tengo una carrera que tengo que cuidarla, me está un pulverizando”, había enfatizado para luego avergonzarse solita.