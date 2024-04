El miércoles 17, el mismo día que Juliana “Furia” Scaglione dejó por unas horas la casa de Gran Hermano 2023 para hacerse nuevos chequeos médicos, Mauro Dalessio sufrió un accidente doméstico por el que tuvo que ir a una guardia.

En la gala de nominación, el joven participante contó lo ocurrido y le llevó tranquilidad a su madre porque apareció en escena con la mano vendada.

“Estaba lavando un plato, se me rompió con la mesada y me corté todo”, dijo Mauro, en el vivo con Santiago del Moro.

Y continuó: “Decí que estaba acá el ‘médico’ Bautista, que me dio una mano porque me dio impresión. Coti también me dio una mano”.

A MAURO LE DIERON TRES PUNTOS EN LA MANO

“Después, salí de la casa para coserme. Cumplí el aislamiento. Me dieron tres puntos”, detalló Dalessio.

Desdramatizando lo ocurrido, Mauro le habló su madre: “Mamá, estoy bien. No pasó nada. Sé que te preocupás. La producción nos cuida increíble”.