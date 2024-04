Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que la incorporación de Grego Rossello a Olga se dio en medio de un escándalo. ¿Qué pasó? El influencer hizo el anuncio mediante un posteo que le habría molestado a Nico Occhiato, fundador de Luzu, el streaming del que el comunicador formó parte durante varios meses.

“Esto tiene que ver con una interna establecida hace rato entre Olga y Luzu, hay un posteo que hizo ruido interno y feroz. Grego anunció su nuevo trabajo en el streaming de Migue Granados y le tiró un palo a Luzu o por lo menos eso sintieron desde el streaming comandado por Nico Occhiato”, explicó el conductor.

“Lo que dice Grego es que consiguió trabajo en Olga y al final del mensaje escribe ‘voy a trabajar con el mejor equipo de internet’. Quizás, Grego siente que en Luzu no se portaron bien con él y es una manera de responderles o tal vez no se dio cuenta de que esto podía provocar un enojo. Después de esa publicación, se armó revuelo”, sentenció Juan.

¿QUÉ DICE EL POLÉMICO POSTEO DE GREGO?

Grego anunció su incorporación a Olga y habría desatado el malestar de Luzu.

“Bueno gente, no me puse de novio con Juli Poggio pero sí conseguí laburo, que no es poca cosa. Nos vemos todos los miércoles en Olga con el mejor equipo de internet. Gracias por el aguante, se agranda el CV y el corazón con estos pasos”, sentenció.