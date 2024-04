Después de anunciar que se alejaría del fútbol para acompañar a su padre en su lucha contra su enfermedad, Santiago Maratea destrozó en sus redes a quienes lo critican por sus campañas solidarias e inmediatamente lanzó una nueva colecta con la que busca recaudar 100 millones de pesos.

“No se hagan los que defienden a los enfermos, cuando había que denunciar a IOMA se quedaron callados y yo no, lo mismo con el Hospital de Niños y el Ministerio de Salud y sus negocios... Ahora se acuerdan de los enfermos, pero se olvidaron de ellos durante años; los usan, cínicos”, sentenció, indignado.

Acto seguido, el influencer lanzó una campaña solidaria con la que busca recaudar 100 millones de pesos para que una persona que está en silla de ruedas pueda volver a caminar. Contundente, aclaró que él no se quedará con un porcentaje de la recaudación.

SANTIAGO BUSCA RECAUDAR 100 MILLONES DE PESOS

Santi explicó de qué va su nueva campaña solidaria.

“Ya que tanto se preocupan por los enfermos, estamos juntando 100 millones de pesos para que Pablo pueda volver a caminar. No, yo no me llevo ningún porcentaje de lo recaudado. Sí, la plata va directo a su Mercado Pago. Les dejo el link para donar 500, 1000 y 2000 pesos”, sentenció.