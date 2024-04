Axel publicó una misteriosa historia en su cuenta de Instagram y Karina Iavícoli reveló que habló con él y lo que le dijo al respecto.

“Hoy tuve un día muy particular, posta fue un subir y bajar de emociones. Se cerró algún círculo tóxico, sentí alegría por los nuevos horizontes”, escribió el cantante.

En la publicación, el músico confesó: “Tuve momentos de bajón y tristeza, de todo, y me lo permito, no todo es color de rosas. Siempre fui un resiliente, es la vida que me tocó”.

El misterioso posteo de Axel.

“O la que elegí sin saberlo y como siempre, me levantaré parado en el amor y la verdad con la frente alta y más fortalecido”, dijo Axel al final del posteo.

Entonces, la panelista de Intrusos contó que además vio un posteo del artista en el que citó a la muerte y esto fue lo que le contestó él: “¿Muerte? No, no, para nada”.

“Gracias por preocuparte, no es nada importante”, leyó Karina sobre su charla con Axel después de los últimos posteos en sus redes que llamaron la atención.

QUÉ DIJO AXEL SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON VALERIA GUTIÉRREZ TRAS SU SEPARACIÓN

Karina Iavícoli contó también que aprovechó para consultarle a Axel sobre el supuesto romance con Valeria Gutiérrez Pinto tras su separación de Delfina Lauría.

“Sobre los rumores de romance con su compañera de trabajo en Ecuador me dijo ‘Ese posteo y likes son de hace un tiempo, pensé que me hablabas de algo actual’”, expresó la panelista.

Valeria Gutiérrez Pinto, la supuesta nueva novia de Axel. (Foto: @valeriagutti)

En la emisión de Amérca, Karina leyó: “‘Solo somos compañeros de trabajo y tenemos buena onda, me likeo con muchos compañeros de trabajo, la gente imagina cosas que no son’”.