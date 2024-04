Sabrina Rojas aseguró en su visita a LAM el último jueves que “ablandó” a Luciano Castro durante 10 años y opinó acerca de lo que fue su romance con Flor Vigna.

“Yo al principio me hacías una nota y no decía nada, le cuidaba mucho su imagen, no quería que él piense que yo me colgaba de él, era como muy cuidadosa al principio”, recordó la actriz.

Fue entonces cuando expresó: “A él yo sabía que no le gustaba porque era mucho más osco que ahora, yo lo ablandé y creo que Flor de verdad agarró una buena versión de él”.

Sabrina Rojas en LAM.

“Que no hable Luciano tiene que ver con su impronta, es un pibe que no habla, entonces tampoco lo voy a juzgar”, dijo al final Sabrina sobre el padre de sus hijos.

SABRINA ROJAS HABLÓ DE LA SUPUESTRA FRASE QUE LUCIANO CASTRO LE HABRÍA DICHO SOBRE FLOR VIGNA

Sabrina Rojas habló de la supuesta frase que Luciano Castro le habría dicho sobre Flor Vigna. “¿Es cierto que te dijo ignorarla? Te escuché en una nota”, le preguntó Ángel de Brito.

“No, no sé, no sé si la palabra fue esa, fue como ya está, listo, no hables más, no sé qué le habrá dicho a Flor también, pero fue como ´corten’”, respondió la actriz.