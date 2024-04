Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich, participantes de Gran Hermano 2023, se cruzaron muy fuerte frente a sus compañeros. ¿El motivo? Ella aseguró que Juliana “Furia” Scagione, a quien le declaró la guerra ni bien entró de nuevo a la casa, está utilizándolo para llegar a la final. En este contexto, se gritaron e insultaron sin filtro.

“Sos un maricón lleva y trae que vive llorando”, le dijo ella. “Para ella soy un maricón y un puto de mierda, no lo va a parar de decir. Paloma, ya me lo dijo en la cara”, le reprochó él. “Ay sí, yo siempre con la homofobia”, dijo Cata. “Sí, sos una homofóbica de mierda, aceptalo... Sos una maleducada, andate, acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya, querida... Loca y ridícula”, le gritó Emma, enojado.

Mientras él le seguía gritando “ubicate en la palmera”, ella se reía. “Sí, dale, seguí...”, decía Cata, una y otra vez. “Sos una conventillera y una villera”,sumó Emma. “¿Y vos? Me chupás un huevo, no tengo nada personal con vos... En la casa no te quiere nadie... Furia te está usando para llegar a la final, date cuenta”, cerró Cata.

¿QUÉ DIJO EMMA CUANDO CATA LE AVISÓ QUE FURIA LO ESTABA USANDO?

Emma bancó a Furia a pesar de que Cata le avisó que lo estaría usando.

“Perfecto, me encanta que llegue a la final, se lo merece... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te hace tanto ruido que Furia llegue a la final? Sos igual de envidiosa que Joel, bajá un toque el ego”, le dijo.

“Cuando salgas Joel te va a pegar una patada en el orto por traidor de m...”.

