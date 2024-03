A poco de que Luis Ventura confirmara su embarazo, More Rial habló de cómo sigue su vínculo con su papá, Jorge, y reveló cómo reaccionó el periodista cuando se enteró que se encuentra nuevamente en la dulce espera.

Así fue el ida y vuelta de Morena con el panelista de Socios del Espectáculo (el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece), Matías Vázquez:

Vázquez: -¿Hablaste con Jorge Rial? ¿Se enteró de que va a ser abuelo?

Morena: -Sí, sí, sabe.

V: -Llevándote un poco a la figura de tu papá, cuando se enteró que iba a ser abuelo, ¿qué fue lo primero que te dijo Jorge?

M: -Nada, que me cuide. ¿Qué me va a decir?

V: -¿La relación se está recomponiendo con Jorge?

M:-Puede ser. Está todo bien, igual.

V: -¿Pudiste conseguir un lugar para vivir hoy acá?

M: -No, todavía no.

Foto: Captura (eltrece)

V: -¿Seguís con el pedido tu viejo para que te pueda comprar algo?

M: -No, no.

V: -¿Cuánta gente sabía que estabas embarazada?

M: -Todo el mundo sabía.

LUIS VENTURA ANUNCIÓ QUE MORENA RIAL ESTÁ EMBARAZADA

Luego de varios rumores que fueron creciendo con el correr de los días, finalmente Luis Ventura confirmó que Morena Rial está esperando su primer hijo junto a su novio Matías, a 5 años de que nazca Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni.

“Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”, reveló el panelista de A la tarde.

Foto: Ciudad Magazine Por: Fabiana Lopez

Por otro lado, ante la consulta sobre la identidad del padre del bebé en camino, el periodista fue contundente con su respuesta: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, continuó.

Luis Ventura: “Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia”.

Y cerró: “Hablamos de eso y de Francesco que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario de bautismo y hablamos cómo está sorteando las dificultades que va teniendo en la vida como encontrar una vivienda como corresponde. Ahora está en Buenos Aires y se va a Córdoba en las próximas horas”.