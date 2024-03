Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano el último lunes por la noche, este miércoles se despidió de los participantes y sorpresivamente salió del reality. En las últimas horas se supo que tenía problemas de salud.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Ángel de Brito informó que el mediático fue ingresado al Sanatorio Las Lomas después de salir de famosa casa por una arritmia.

Ángel de Brito sobre Alfa en las redes sociales.

“Alfa estaba dentro de la casa con una ARRITMIA Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”, escribió el conductor de LAM en sus redes sociales.

EL ENOJO DE ALFA TRAS EL INGRESO DE ARIEL A LA CASA DE GRAN HERMANO

Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 el último lunes y el martes por la noche quedó sorprendido con la entrada de Ariel Ansaldo al reality.

Súper enojado, comentó: “Preparo la valija y me voy a mi casa con mis amigoas. No estoy jodiendo, no tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos”.