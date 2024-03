Por más que Gran Hermano 2023 tenga constantes ingresos de huéspedes, la realidad es que el reality sigue girando en torno a Furia, y las espontáneas que hizo primereando a sus competidores volvieron a dar que hablar.

“Son tres votos para Darío (Martínez Corti). Y dos votos para Joel (Ojeda)”, arrancó Juliana Scaglione en el confesionario.

Entonces, comentó: “Voy a seguir con el tema del juego, así que lo que es la tregua. Y bueno, tenemos que empezar a eliminar jugadores, hay que vaciar la casa”.

“Cuando entró un montón de gente, dije, no, van a venir a vivir acá. La verdad es que intenté conocerlos y demás, pero creo que me quedo con los que estoy, con los que estamos hace bastante. Vengo pensando a ver qué tipo de estrategia puedo hacer”, continuó.

Los votos espontánea de Furia.

FURIA JUSTIFICÓ SUS VOTOS CONTRA DARÍO Y JOEL EN GRAN HERMANO 2023

“Sé que a Darío lo están votando bastante las semanas anteriores. Supongo que ahora van a ir por otro lado. Así que esto es para sumar. No tengo nada contra él. (…) Siento que no sabe lo que está haciendo o que no entiende el juego. Pero bueno, a poco se va a ir adaptando”, analizó.

Más tarde disparó contra Joel: “Los dos votos para Joel son porque nunca lo voté. Pensé que entraba de un modo totalmente diferente. Es un repechaje. Me encantaría que lo hubiera utilizado como corresponde, pero lo mío que hace es picarme todo el tiempo en la casa. No puede verme feliz”.

“Estoy hace tres meses y creo que lo estoy llevando bastante bien. Y me molesta mucho que esté picando todo el tiempo a todo el mundo en la casa. También tratando de doblegar mi juego o hacerme exponerme. Yo estoy un poquito cansada de eso”, enfatizó.

“Me molesta mucho que Joel esté picando todo el tiempo a todo el mundo en la casa. También tratando de doblegar mi juego o hacerme exponerme. Yo estoy un poquito cansada de eso”

“También me molesta que esté con Mauro. La verdad es que soy un montón de bolu…. Que me molestan. No soy su hermana, no soy su amiga, no soy nada, ni siquiera tuve nada con él. Entonces no entiendo por qué me tiene tanta envidia. Pero creo que es algo que va a tener que trabajar”, cerró Furia su alegato contra Joel de Gran Hermano 2023.