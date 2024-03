Lejos de rivalidades y de versiones de mala onda, China Suárez se hizo eco de las profundas palabras de María Becerra, tras finalizar su segunda presentación en el estadio de River Plate.

La cantante se presentó el 22 y 23 de marzo y no solo le ofreció a su público un mega show musical, también brindó un espectáculo de alto impacto visual, que abarcó desde sus numerosos cambios de looks hasta el tremendo despliegue escénico, audiovisual y técnico, y destacó que todo fue hecho por manos argentinas.

“En Argentina hay una banda de talento. En Argentina se pueden hacer cosas increíbles. No tiene que ser de afuera para ser mejor. Para que esté bueno no tiene que ser de afuera, loco. Es nacional, amigo. Es de acá. Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”, dijo María en su segundo River, completamente sold out.

Fotos: Movilpress.

Foto: Movilpress.

EL MENSAJE DE LA CHINA SUÁREZ A MARÍA BECERRA

Pese a no haber ido a los recitales de María Becerra, China Suárez expresó su admiración por su colega en redes sociales.

“Orgullo argentino”, escribió la actriz y cantante en una historia que subió a Instagram, junto a un clip de Becerra hablando de su show, hecho con el talento de técnicos y artistas locales.