En medio de la felicidad por el lanzamiento de su nuevo tema llamado Money, Wanda Nara habló a fondo de sus proyectos laborales y reaccionó contundente cuando Mauro Icardi se negó a ser parte del móvil que estaba dando para LAM.

“Creo que vuelvo a la televisión con MasterChef a mitad de año”, contó Wanda, en referencia a sus nuevos desafíos en la Argentina. Y ante la consulta de Ángel de Brito sobre si Icardi está “mejor y aprendiendo”, la entrevistada respondió: “Pregúntenle a él”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, Mauro –que se encontraba detrás de cámara acompañado a la madre de sus hijas Francesca e Isabella- prefirió no salir al aire. “Yo no lo voy a llamar porque no se va a sumar. Además, está medio (hace gesto de borracho)”.

“¡No apoya mi carrera musical!”, cerró Wanda, entre risas, y reveló que está en tratativas para presentar sus shows en el Gran Rex, Luna Park y Movistar Arena cuando regrese para continuar con su carrera.

WANDA NARA HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LA CHINA SUÁREZ ASISTA A SU EXCLUSIVA FIESTA

En medio de la felicidad que vivió en febrero pasado, a minutos de haber lanzado su flamante hit llamado O bicho vai pegar, Wanda Nara contó que presentará unos de sus temas en una famosa fiesta y fue contundente cuando le nombrar a Eugenia “la China” Suárez.

“El sábado vamos a estar presentando Bad Bitch en la Bresh”, comenzó diciendo la empresaria en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito (y que ahora lo está reemplazando Maite Peñoñori en sus vacaciones) por América.

Foto: Web

Tras escucharla, la periodista fue al hueso con su pregunta: “¡Me encanta! No le vas a prohibir la entrada a nadie ahí, ¿no?”. Y, rápida de reflejos, Fernanda Iglesias agregó, picante: “Ah, la China va siempre”.

“No, ¿por qué? Yo jamás le prohibí la entrada a nadie. Cuando estoy en Argentina, siempre voy, me cruzo con el que esté y me saludo con todo el mundo”, cerró la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), contundente.