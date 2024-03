Jimena Barón fue una de las tantas personas que se mostraron preocupadas por Kate Middleton. En medio de las especulaciones y teorías conspirativas, que afirman que la mujer que aparece en el último video viral no es la princesa de Gales, la cantante argentina alzó su voz.

Atenta a los que comparte la cuenta oficial de la realeza británica, Jimena reaccionó a un posteo que mostraba el rey reuniéndose con los veteranos de la guerra de Corea en el Palacio de Buckingham. “¿Dónde está Kate?”, firmó la artista, en inglés, vía Instagram.

Fue Estefanía Berardi quien, además de ponerle like a su comentario, le hizo captura de pantalla y lo compartió a través de sus stories de Instagram. “Ja, ja, ja... Todos somos Jimena”, sentenció, divertida, junto a emojis que lloran de la risa. ¡La preocupación es mundial!

KATE APARECIÓ EN UN VIDEO PERO LOS USUARIOS DE X PIENSAN QUE ESTÁ HECHO CON IA

Kate Middleton tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, según dicen de estómago, y desde ese entonces no se la había visto. Para colmo, compartió una foto en familia que, acto seguido, admitió haber estado retocada. Lo que provocó todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas.

En medio del desconcierto, ya que muchas personas llegaron a suponer que habría muerto, finalmente, reapareció la esposa del príncipe Guillermo, que se mostró sonriente y relajada caminando por un mercado al aire libre mientras lucía un conjunto de ropa deportiva.

Aunque The Sun y TMZ dejaron en evidencia que Kate estaría recuperada de su cirugía abdominal, las teorías más alocadas acerca de su salud siguen al orden del día. Por la calidad de la imagen, muchos creen que no esa mujer no es Kate y hasta suponen que el video podría haber sido generado con Inteligencia Artificial.