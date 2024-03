Kate Middleton tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, según dicen de estómago, y desde ese entonces no se la había visto. Para colmo, compartió una foto en familia que, acto seguido, admitió haber estado retocada. Lo que provocó todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas.

En medio del desconcierto, ya que muchas personas llegaron a suponer que habría muerto, finalmente, reapareció la esposa del príncipe Guillermo, que se mostró sonriente y relajada caminando por un mercado al aire libre mientras lucía un conjunto de ropa deportiva.

Aunque The Sun y TMZ dejaron en evidencia que Kate estaría recuperada de su cirugía abdominal, las teorías más alocadas acerca de su salud siguen al orden del día. Por la calidad de la imagen, muchos creen que no esa mujer no es Kate y hasta suponen que el video podría haber sido generado con Inteligencia Artificial.

QUÉ LE PASÓ A KATE MIDDLETON, SEGÚN RODOLFO VERA CALDERÓN

En ese sentido, Rodolfo explicó que la mala comunicación de la Casa real británica ha contribuido a generar caos alrededor del tema. “Tenemos que entender que las casas reales comunican nacimientos, compromisos, matrimonios, muertes, nada más. O sea, las casas reales, su manera de comunicar es muy escueta y es muy sencilla”, señaló.

Para ejemplificar, Rodolfo señaló que el caso del rey Carlos III al comunicar que padecía un tipo de cáncer “fue una excepción” y también una manera de abrir el canal de comunicación un poco más. “Hasta el día de hoy no se ha hablado de qué murió la reina Isabel. No sabemos de qué murió. Se especula que tenía cáncer de huesos, pero hasta el día de hoy no sabemos de qué murió Isabel II”, resaltó.

“Para mí ella está en un proceso de recuperación”.

En este sentido, Rodolfo explicó que, ante los cuestionamientos sobre su estado, Kate le pidió a William que le tome una fotografía junto a sus hijos para luego retocarla y publicarla, tal como se estila en la nobleza británica. “Esa foto después la publica Palacio”, dijo, y señaló que el retoque es habitual en todas las monarquías europeas.

“Si tú ves la tarjeta de Navidad del 2005 de los Reyes de España, todos los nietos están pegados con Photoshop. O sea, no hablemos de retocado porque en todas las reales se retocan”, explicó, y recordó que las fotos de la reina Isabel II de Annie Leibovitz recibieron el mismo tratamiento.

“Evidentemente, la cosa no se hizo de la mejor forma. Pero el problema viene al día siguiente cuando ella se disculpa, porque ahí es cuando se pierde la confianza”, agregó Rodolfo, que sentenció: “Para mí ella está en un proceso de recuperación”.