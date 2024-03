Cande Ruggeri dio una entrevista exclusiva al programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine) y habló sin tapujos sobre cómo atraviesa su experiencia como mamá primeriza.

“Me sobrepasa, me gusta, pero no sé cómo manejarlo. Chicos, es tremendo ser madre. Hay un montón de cosas que no te cuentan, de verdad. No, es lo más lindo del mundo, es verdad, porque es un amor que te juro que no se puede explicar”, comenzó explicando la hija de Oscar Ruggeri.

“Es como más allá, o sea, a más alguien pensar, es el triple cuando tenés un hijo, es una locura. Es lo más lindo del mundo, pero empezás con muchas cosas siendo madre, como que tenés miedo”, siguió.

CANDE RUGGERI HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO DE CÓMO CAMBIÓ SU VIDA CON LA LLEGADA DE VITA

En diálogo con Mshow, la modelo profundizó su idea: “Yo me encontré con que nunca en la vida había tenido miedo a algo, como era de ir para adelante, como... Sí, ir. Y ahora es como, a ver, respira, está bien, necesita algo. Pensá que es un bebito muy chiquitito que depende 100% de vos y es todo nuevo, como que no entendés un montón de cosas”.

Y agregó: “Y, bueno, acá estamos, poniendo el pecho a las balas, siendo lo mejor que pueda para ella”.

Cande Ruggeri, Vita y Nicolás Maccari.

Más tarde, Cande ahondó en su transparencia a la hora de maternar y compartir cómo se vive la maternidad: “O sea, yo siempre cuento mi experiencia, obvio, y siendo madre, viste, los bebés como que siempre quieren estar más con las mamás”.

“Entonces, me encontré al principio, yo era mucho por ahí de agarrar mis cosas, salir, no volver a casa en todo el día, hacer esto, peluquería, esto, lo otro, trabajo, producciones, desfiles. Y ahora es como, no, hay que parar, tengo que ir a casa, quiero estar con mi hija”, acotó.

“Y hay muchas cosas que digo, guau, o sea, no puedo creer que soy otra persona, ¿no? Y todo el tiempo como que te desafía, viste, la paciencia, la paciencia sobre todo, los tiempos, el no dormir, como que son un montón de cositas, viste, que se acumulan y decís, bueno, a ver, todo esto es amor y lo estoy haciendo para ella y hay que respirar, resetear y volver con una sonrisa y todo lo mejor que podemos, ¿no?”, añadió.

Y concluyó: “Pero bueno, es difícil, o sea, hace un año y pico no duermo de corrido, que a mí me gustaba mucho dormir, es mucho sacrificio”.