Tras la noche de pasión de Denisse con Bautista, ahora Paloma Méndez contó que tuvo un encuentro íntimo con el uruguayo Joel Ojeda que, sin embargo, no acabó como ella esperaba y confesó frente a cámaras cómo se dieron las cosas.

Todo comenzó tras la eliminación de Sabrina Cortez ocurrida este domingo y mientras Furia dormía abrazadita con Mauro, Joel y Paloma se acurrucaban bajo las sábanas. En ese sentido, la joven decidió confesarle a Denisse toda la situación.

Paloma Méndez, nueva participante de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

QUÉ PASÓ ENTRE PALOMA Y JOEL DEBAJO DE LAS SÁBANAS DE GRAN HERMANO

“No, no me lo gar... Hubo toqueteo, de todo, y me dijo ‘estoy muy caliente, si te la meto acabo. No lo hago hace tres meses, imaginate’”, dijo Paloma, y le generó un ataque de risa a Denisse ante lo insólito de la situación. “Y si no garch... hace tres meses, imaginate. Tiene razón”, lo justificó Paloma.

Así las cosas, Denisse quiso saber cómo continuó la cosa, pero al joven la decepcionó con su respuesta, ya que se limitó a decir que “fingieron demencia”. “Yo dije que estábamos charlando de la vida”, dijo Paloma, y agregó: “Él está atrás de Rosi, que casi no le da ni pelota”.

“Pero no, no pasa nada. Literal no pasó nada. Lo único, un toqueteo”, dijo Paloma, que explicó que la situación terminó con ellos dos “hablando de la vida”. “Él me contó de su familia, de las cosas que tuvo, de las cosas que pasó”, dijo, mientras las redes se llenaban de memes al tiempo que el video se viralizaba.

