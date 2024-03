El noviazgo de Camila Homs y José “Principito” Sosa avanza a paso firme. Contenta por su sólida relación, la expareja de Rodrigo de Paul comparte en Instagram los momentos más románticos vividos en pareja. Esta vez, en un restaurante muy lindo, en el que cenaron a la luz de las velas.

Antes de dirigirse hacia el espacio gastronómico, la modelo compartió a través de sus stories un video posando en el espejo de su casa, segura del sensual look que eligió para la ocasión. En esta oportunidad, se animó al total denim con detalles tan sensuales como divertidos.

Cami se puso un jean cintura baja y oversize de color clarito que en su lado izquierdo está signado por manchitas blancas, en diálogo con un escotadísimo chaleco sin mangas con botones centrales de la misma materialidad. Antes de salir, agarró su pequeña carterita negra que dialoga con sus botas en punta. ¡Diosa!

QUÉ DIJO CAMI HOMS SOBRE SU CASAMIENTO CON JOSÉ EL PRINCIPITO SOSA

En medio del feliz presente que atraviesa de la mano de José “el Principito” Sosa, Cami Homs dio que hablar al arrobar a su pareja después de que un seguidor le hiciera una consulta de su intimidad en el Día de los enamorados.

Camila Homs y José Sosa

“¿Cuándo te casás?”, fue la contundente pregunta que le hizo un usuario. A lo que Camila no dudó en poner en escena a su novio a través de Instagram Stories: “Te preguntan algo, @josesosa_23″, respondió, divertida.

Camila Homs y el Principito Sosa en Punta del Este 2024 (Foto: Movilpress).

En julio del año pasado, Camila –que tiene a Francesca y Bautista, frutos de su anterior relación con Rodrigo de Paul- había revelado que no estaba enterada de la profesión de Sosa: “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, expresó, entre risas, en una nota que dio a Socios del Espectáculo.