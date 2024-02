En su visita a El Diario de Mariana, Cinthia Fernández habló del acuerdo al que llegó con Matías Defederico después de tanto tiempo y su reacción cuando le preguntaron si volvería con él dio que hablar.

“¿Puede volver el amor?”, le preguntó Mauricio D’Alessandro a la panelista, quien respondió: “No. Yo te amo doc, pero los episodios de violencia que viví con él, no”.

“Yo entiendo tu humor y te amo, sabés que no me enojo ni a palos... sé que a veces se hace ese chiste pero quiero bajar a la realidad y decir que no hay ninguna posibilidad”, reiteró.

Otras épocas: Cinthia Fernández y Matías Defederico

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTÓ CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE VIO A MATÍAS DEFEDERICO

Cinthia Fernández contó en el programa que conduce Mariana Fabbiani cuándo fue la última vez que se cruzó con el padre de sus hijas, Matías Defederico.

“A veces lo veo cuando hay cosas de las nenas, por ejemplo la última fue cuando las fueron a probar en River”, dijo la panelista y luego se sinceró: “Es mi karma que jueguen al fútbol”.