Lizy Tagliani generó polémica tras contar en una entrevista con Infobae que llamó Gerarda a su perrita por Gerardo Sofovich y explicó el motivo por el que le puso como él.

“Tengo otra perrita, Gerarda, que también la rescaté”, contó la humorista en la nota con María Laura Santillán, quien interrumpió: “¿Gerarda es por Sofovich?”.

“Sí, pero no quiero decir... le puse así cuando yo no era conocida, yo leía las noticias y sabía que Gerardo tenía un problema en una pierna por un accidente”, explicó entonces la actriz.

Lizy Tagliani en sus redes sociales.

Al final, Lizy contó que después de saltar a la fama finalmente conoció a Gerardo: “Y Gerarda tiene un problema en una pierna, por eso se llama así. Era lo que se decía, después lo conocí y bueno”.

LIZY TAGLIANI HABLÓ DE LOS TIEMPOS DE LA ADOPCIÓN EN ARGENTINA

Lizy Tagliani habló de los tiempos de la adopción en Argentina en una entrevista con Radio Mitre: “Hay que esperar, es un largo camino”.

“No lo tomo como una presión u obsesión, es como en un matrimonio convencional que puede venir o no. No tengo focalizada la necesidad de ser madre”, aseguró Lizy.