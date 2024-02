Tras cumplir la pena de cuatro años y siete meses de prisión por “homicidio culposo”, El Pepo (Rubén Darío Castiñeiras) recuperó la libertad, aunque deberá continuar asistiendo a los tratamientos que le impuso la Justicia a raíz de sus adicciones.

El cantante protagonizó un siniestro vial el 20 de julio de 2016 en el kilómetro 8,5 de la ruta 63, en Dolores cuando la camioneta Honda CRV que conducía hacia las ciudades de Mar de Ajó y Villa Gessel bajo el efecto de cocaína, marihuana y alcohol, como determinaron las pericias que hizo la Justicia.

En el accidente murieron dos de sus colaboradores, Ignacio Abosalleh y Marcelo Nicolás Carabajal, con quienes se dirigía a cumplir con los shows pactados en esas ciudades de la Costa argentina a una velocidad estimada de 139 kilómetros por hora como se conoció durante el juicio abreviado que se le realizó.

EL PEPO CUMPLIÓ SU PÉNA POR HOMICIDIO CULPOSO Y LE FUE CONCEDIDA LA LIBERTAD

Recién en diciembre de 2019, la Justicia le dictó prisión preventiva a El Pepo, pero un mes después lo benefició con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en la previa a permitirle las salidas laborales.

En Intrusos, Karina Iavícoli dio la primicia: “Lo que dice Miguel Ángel Pierri (abogado del Pepo) es que no hay nada que festejar. La verdad coincido con las palabras del abogado, porque fue una situación muy espantosa la que vivieron las víctimas”, señaló la periodista.

“Estaba alcoholizado y no puede manejar por 10 años, si es que eso no cambia el tema del registro. Yo en lo personal considero que cuando alguien comete un delito de esa naturaleza no tendría que tocar un auto nunca más”, agregó Iavícoli, que recordó el intento de encubrimiento de pruebas que intentó hacer el músico para responsabilizar a una de las víctimas del vuelco.

Asimismo, la periodista puso al aire un audio del abogado Pierri. “Pepo igual hoy todavía no tiene su pena firme porque está apelada ante la Corte. Así que Pepo sale en estado de prisión preventiva, estuvo 4 años y 7 meses en prisión preventiva. Cumplió en exceso con la ley. Va a seguir con sus tratamientos de desintoxicación y psicológico, que lo han hecho muy bien”, señaló el letrado, que afirmó que “no hay nada que festejar”.

