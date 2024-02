En medio de la felicidad que vive por festejar los 11 años de Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Diego Maradona, Verónica Ojeda reveló que el niño tiene novia y que ya tuvo la oportunidad de conocerla.

“Ya andan rondando las novias ahí”, expresó Verónica, en una nota que le hizo Nancy Duré para Socios del Espectáculo, al ser indagada por cómo se prepara para la llegada de la adolescencia de Dieguito.

“La conozco, creo que va a venir, no sé”, agregó, ante la atenta mirada del cumpleañero que, al ser consultado por su situación sentimental, prefirió resguardar su intimidad ante las cámaras: “Yo no quiero decir nada”, cerró, contundente.

VERÓNICA OJEDA HABLÓ SOBRE SU ESTADO DE SALUD TRAS HABERSE OPERADO CON ANÍBAL LOTOCKI

Verónica Ojeda rompió el silencio y habló sobre su estado de salud, luego de que trascendiera que se habría hecho una serie de estudios médicos por sus operaciones con Aníbal Lotocki hace una década, el médico condenado por “lesiones graves” que, hoy por hoy, está preso.

“Hablé con Verónica Ojeda en medio de la preocupación que hay sobre su estado de salud, ustedes saben que en los últimos días trascendió que tuvo que dirigirse a una clínica a hacerse estudios después de una cirugía que le habría hecho Aníbal Lotocki”, arrancó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, aclaró que la ex de Diego Maradona le dio autorización para que hablara públicamente sobre su salud. “Por supuesto que Verónica me autorizó a leerles lo que me dijo sobre su estado de salud y también me explicó por qué ha decidido no dar ninguna entrevista en relación a este tema que es muy delicado”, sumó preciso.