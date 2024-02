Juan Etchegoyen comenzó la emisión de su ciclo Mitre Live con un furioso descargo dedicado a Julieta Poggio. Muy enojado con la exparticipante de Gran Hermano 2022, el conductor la fulminó por una actitud que le pareció una “falta de respeto”.

“Hoy estoy un poquito enojado, un poquito nomás porque tampoco vale la pena tanto. Julieta Poggio canceló la nota que tenía agendada conmigo. ¿Qué quieren que les diga? La verdad me parece una falta de respeto total porque acá hay un equipo de trabajo que se encarga de que todo salga bien y además ustedes que me han dejado muchas preguntas para ella, o sea que Julietita también se cagó en ustedes”, expresó, visiblemente enojado.

Acto seguido, reveló que esta no sería la primera vez que la joven tiene esta actitud. “No me sorprende que haya dado de baja a la nota, ya dejó plantada a Zaira y a Lizardo en el streaming que hacen así que el faltazo de hoy tampoco es que me toma por sorpresa. Lo que me preocupa es su futuro porque con actitudes así no va a llegar muy lejos o pregúntenle a Marcos cómo tomó lo que dijo sobre él en estos días”, sentenció, redoblando la apuesta.

JUAN ETCHEGOYEN LE HABLÓ DIRECTAMENTE A JULIETA POGGIO

Antes de cerrar, Juan deslizó que Julieta estaría agrandada.

“Yo no sé quién te hicieron creer que sos, Juli. ¿Sabes cuántos famosos han estado en boca de todos y hoy nadie los recuerda? Es una pena que hayas tomado esta actitud porque va en contra de tus aspiraciones, quizás. No entiendo la falta de profesionalismo de cancelar de un momento a otro una entrevista pautada hace días. Seguramente le habrá molestado que entreviste a su ex en su momento, no sé por qué cancela una nota porque aparte me escribió para avisarme que no la iba a hacer y no me dio explicación concreta, solo me dijo que hubo cosas que dije sobre ella que no eran ciertas...”.

“Le pregunté qué específicamente y no me respondió más. Me da lástima que no haya aprovechado la nota para ser más específica, se ve que quizás no se bancaba afrontar la entrevista y contestar mis preguntas... Y eso que yo me guardo el 90% de las cosas que me llegan. Me da bronca que cancelen una nota por vos que seguramente estabas esperándola. A mí me hubiese encantado hablar con ella, ojalá pida disculpas si su ego la deja”, concluyó, furioso. ¿Recibirá respuesta?