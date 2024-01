Daniel Osvaldo y Daniela Ballester despertaron rumores de crisis tras haberse dejado de seguir en las redes. Luego de que ella compartiera una romántica foto juntos, él también tuvo un cariñoso gesto para dejar en claro que Daniel Osvaldo y Daniela Ballester despertaron rumores de crisis.

En esta oportunidad, el exdeportista posteó en Instagram varias fotos con la comunicadora que ilustran los momentos más tiernos vividos juntos durante estas últimas semanas; abrazados y besándose, a orillas del agua mimándose y almorzando durante sus vacaciones.

Junto a las imágenes, el ex de Gianinna Maradona le dedicó una tierna canción, Adoro, de Bronco. Esos sí, desactivó sus comentarios para que los usuarios no pudieran opinar sobre su vínculo con Daniela, que parece haber sufrido un desequilibrio en este último tiempo.

¿QUÉ DICE LA LETRA QUE DANIEL OSVALDO LE DEDICÓ A DANIELA BALLESTER?

“Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríes y el modo en que a veces riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Y me muero por tenerte junto a mí... Cerca, muy cerca de mí...”.

“No separarme de ti y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol. Eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos. Lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí...”.

“Cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía”, dice la letra que Daniel sumó junto a un “TE AMO”, etiquetando a la periodista.