El actor alemán Christian Oliver murió el pasado jueves 5 de diciembre junto a sus dos hijas al sufrir un accidente en la avioneta que se transportaban. El trágico hecho ocurrió en la isla caribeña privada de San Vicente y la Granadinas.

Oliver, de 51 años, viajaba rumbo a la isla de Santa Lucía y según los reportes policiales no está claro qué causó el accidente.

Además del actor y sus hijas, Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12 años, también falleció el piloto Robert Sachs.

Christian Oliver. Foto: AFP

La nave partió cerca del mediodía hora local, desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia, territorio de San Vicente y las granadinas, para luego, minutos después, precipitarse a una milla náutica al oeste de Petit Nevis, según la agencia de noticias EFE.

Los cuerpos fueron rescatados por la Guardia Costera de San Vicente. Foto: Captura Video

El trágico accidente fue captado en un video de un ciudadano que publicó en las redes sociales, en donde muestra el momento en que la aeronave cae al agua. “¡El avión se ha estrellado! Llamen a la Guardia Costera”, grita esa persona.

El diario Searchlight reportó que la última comunicación de Sachs con la torre de control fue cuando les alertó que estaba teniendo problemas con la avioneta.

QUIÉN ERA CHRISTIAN OLIVER

ARCHIVO - El actor estadounidense Christian Oliver llega al estreno de "Speed Racer" en el Festival de Cine de Tribeca 2008 el 3 de mayo de 2008, en Nueva York. Oliver y sus dos hijas murieron en un accidente aéreo el 4 de enero de 2024 cerca de una pequeña isla privada en el Caribe oriental, según la policía de San Vicente y las Granadinas. (Foto AP/Peter Kramer, archivo) Por: AP

Oliver nació en Celle, Alemania, y creció en Frankfurt. Cuando tenía 21 años, se mudó a Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en modelo y actor. El artista participó en decenas de producciones cinematográficas desde la década de 1990 hasta 2020. Recientemente, había aparecido en Indiana Jones y el dial del destino (2023) e interpretó al piloto de carreras Snake Oiler en Meteoro (2008).

También actuó en la película Intriga en Berlín (2006), dirigida por Steven Soderbergh y protagonizado por George Clooney y Cate Blanchett, y en Operación Valquiria (2008), junto a Tom Cruise. Oliver brilló además en series como Saved by the Bell: The New Class y Alarm für Cobra 11.