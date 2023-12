En su último programa de este año Mirtha Legrand recibió a Facundo Moyano, donde no dejó pasar la oportunidad para preguntarle si tuvo un romance con Susana Giménez… ¡y él se la devolvió diciéndole que creía que la Chiqui no era la número uno!

Mirtha: “Si Susana es la número uno, ¿yo cual soy?”.

“¿Vos saliste con una amiga mía famosa?”, se despachó la animadora, mientras el ex de Eva Bargiela dio por sabido de quién estaba hablando y reveló la charla que estaba teniendo con la diva minutos del aire.

“Me acaba de decir: ‘¿Te pusiste corbata para ver a nuestra amiga?’”, reveló, mientras contaba que la diva mandaba saludos para todos en la mesa y en ese momento tuvo un llamativo desliz que no le gustó a dueña del ciclo.

Foto: Web

FACUNDO MOYANO, PICANTE CON MIRTHA LEGRAND: “LA NÚMERO UNO ES SUSANA”

“No aplaudí cuando dijeron que la número uno es Mirtha porque para mí la número uno es Susana, pero es una cuestión personal”, aseguró, en broma mientras Lizy Tagliani y Flavio Mendoza, que estaban como invitados, gritaban “¡echalo!”.

Y Mirtha no se lo dejó pasar. “Si Susana es la número uno, ¿yo cual soy?”, lanzó, incomodando al hijo de Hugo Moyano. " No, no sé, están las dos ahí cabeza a cabeza. Vos tenés más trayectoria. Es subjetivo”, intentó él suavizar sus palabras.

“Está bien, está bien, pero si es por edad, la número uno debería ser yo. Arreglalo”, se despachó la animadora, mientras que el exdiputado no daba el brazo a torcer. “Son las dos, son las dos”, señaló. ¡Tremendo!