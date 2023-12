Menos de tres años duró el matrimonio de Jorge Rial con Romina Pereiro y a más de un año y medio de la ruptura, la nutricionista se sinceró sobre los días del mediático final de, lo que ellos mismos llamaron, la unión de sus familias.

“Tuve ataques de pánico, estrés, ansiedad, que me lo generaba el afuera, porque yo intentaba protegerme, mi familia, amigos”.

“Fue difícil, sobre todo por lo público. Difícil porque nos casamos con muchos deseos, mucha expectativa, nos pasaron varias cosas, pero lo que más me costó fue, obviamente desarmar toda una familia, una casa recién comprada, mucha expectativa para nosotros”, aseguró, en PH Podemos hablar.

“Lo que se armó mediáticamente me pasó por arriba, no lo podía manejar”, se sinceró la nutricionista. “Estaba intentando manejar mis emociones con respecto a lo que estaba pasando adentro de mi casa, pero todo lo público me desbordó”, recordó.

Foto: Web Por: Ivan Basso

ROMINA PEREIRO SE SINCERÓ SOBRE SU SEPARACIÓN DE JORGE RIAL: “TUVE ATAQUES DE PÁNICO”

La panelista del ciclo de Ariel Rodríguez Palacios cómo la mediatización del final de su matrimonio con el conductor de Argenzuela le afectó la salud.

“Tuve ataques de pánico, estrés, ansiedad, que me lo generaba el afuera, porque yo intentaba protegerme, mi familia, amigos, estaba ahí, protegiéndome, pero era el celular todo el tiempo, los cronistas, salía a llevar a mi hija al colegio en pijama, y tenía al notero en la puerta”, rememoró.

“No eran irrespetuosos, yo entendía el trabajo, pero no quería formar parte de eso porque no tenía nada para decir. Eso fue lo que más me costó, el tema de mi estrés, mi ansiedad, porque nosotros no tuvimos problemas. Fue una separación hablada y hasta muy madura de parte de los dos”, concluyó.