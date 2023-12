Cinthia Fernández mostró en Instagram el festejo de la Navidad junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Al día siguiente, Bella probó en el parque de su casa el hermoso regalo que recibió, un monociclo eléctrico.

Estos momentos también fueron registrados por Cinthia en sus stories de Instagram.

Según TN Show, el regalo de Papá Noel cuesta “entre los 1200 y 1500 dólares, es decir, alrededor de un millón de pesos”.

CINTHIA FERNÁNDEZ HABLÓ DE LOS PRIVILEGIOS DE LOURDES SÁNCHEZ EN EL BAILANDO 2023

Después de ver una coreografía de Lourdes Sánchez con una pantalla especial en el Bailando, Cinthia Fernández opinó en X.

Cinthia Fernández

“Me encanta lo que hizo Lourdes, al fin lo dejan hacer. Hace años quise hacerlo, pedí y jamás me dejaron; me dijeron que sería desventaja para los demás. Siempre dije ‘lo pago yo o tengo canje’, siempre contestaban que no era justo para el resto. Lo loco es que hoy se lo dejen…”, escribió Cinthia.

E hizo una tajante aclaración. “No es Lourdes, Lourdes es talento puro y las cosas se las ganó sola. Son los manejos de producción, lo hicieron hace años con mucha gente que ellos quieren o con grandes figuras y después la ligan los famosos que trabajan”