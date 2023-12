Después de varias semanas de competencia en medio de su recuperación, Wanda Nara logró convertirse en campeona de Ballando con le stelle, la versión italiana de Bailando por un sueño, junto a Pasquale La Rocca, que mantiene su récord en el certamen.

La conductora de MasterChef y el bailarín se impusieron a los otros finalistas Simona Ventura y Samuel Peron por una diferencia sustancial de 70-30, demostrando que su popularidad permanece intacta en Italia, pese a la partida de Mauro Icardi.

Wanda Nara ganó el Ballando con le stelle (Foto: Instagram @wanda_nara) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En Estamos Okey (América) Kennys Palacios mostró los videos en los que se puede ver a Wanda Nara levantar la copa con lágrimas en sus ojos, celebrando el triunfo junto a La Rocca con quien compitieron en la última ronda, en la que bailaron varios ritmos, entre ellos el tango.

WANDA NARA CELEBRÓ EL TÍTULO DE CAMPEONA DE BALLANDO CON LE STELLE, EL BAILANDO ITALIANO

Luego de que se anunciara la victoria de Wanda y La Rocca, el estudio se llenó de papelitos al ritmo de We are the champions, de Queen, y ambpos se fundieron en un merecidísimo abrazo, tras varias semanas de duro entrenamiento que hizo mella en la mediática en los siete ritmos de baile que debieron practicar.

“¡Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordar tantas coreografías ¡¡Gracias sos un gran profesional!! Gracias Ballando con le Estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”, escribió Wanda en un posteo en Instagram en la que se ve con la copa en el avión de regreso a Turquía.

Wanda se mostró muy valiente durante la competencia, que coincide con su tratamiento para vencer a la leucemia que le detectaron en julio. En más de una oportunidad mencionó la enfermedad en las entrevistas del Ballando, señalando que sus médicos le aconsejaban competir como una terapia para enfrentar el tratamiento con más fuerza.

