Dos Cordilleras es el nuevo álbum de Mecánico, el proyecto musical nacido en Santiago de Chile integrado por los productores Nico Parra y Nacho Ramírez.

El álbum editado junto al sello francés No Stress Records (Nice Guys/ Delicieuse Musique) se centra en el concepto de un puente trasandino entre Chile y Argentina.

Son 7 canciones con colaboraciones de 7 artistas: 1915, Isla Mujeres, Goyo Degano de Bandalos Chinos, Surfistas del Sistema, Rayos Láser, Delfina Campos y Telescopios.

MIRA BRILLAS EN LA PISTA: MECÁNICO FEAT. 1915

Brillas en la Pista, en colaboración con la banda argentina 1915, es el Focus Track que presenta oficialmente Dos Cordilleras, que habla de tener que seguir encontrándote con alguien que quieres sacar de tu vida, tal vez una ex pareja o un ex amigo, cuando no queda otra opción que intentar mantener un perfil bajo.

ACERCA DE MECÁNICO

Mecánico ya ha aparecido dos veces en la portada de Indie Chile, incluido en playlists como All New Indie, Novedades Indie, Novedades Viernes México, Novedades Viernes Cono Sur, El nuevo indie, Radio Indie, Mandarina, Dreamy y destacado en importantes medios de USA, México, Argentina, Chile y España.