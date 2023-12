Luis Brandoni reveló a Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) que están evaluando la posibilidad de una segunda tempodara de Nada.

“Estas con el éxito de Nada, una de las ficciones más vistas en las plataformas”, le dijo el cronista al reconocido actor, quien expresó: “Sí, está andando muy bien”.

“Tiene un éxito en América Latina. Nos cuentan que está andando muy bien en España y en Italia también, vamos a ver si hacemos una segunda temporada”, confió.

Luis Brandoni en una entrevista con Mshow.

La primera temporada de la comedia dramática se estrenó el pasado 11 de octubre por Star+ y contó con la participación de Robert De Niro.

BRANDONI, MUY ENFÁTICO CON EL ROL DE RICARDO DARÍN EN ARGENTINA 1985

Luis Brandoni fue muy enfático con Ricardo Darín por Argentina, 1985: “Un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo, para hacer esa película, que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’”.

Ante la pregunta sobre si cree que Darín milita en el peronismo, Brandoni fue enfático: “No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser”.