Contenta por haber sido invitada a los Martín Fierro de la Moda, Coti Romero se hizo un radical cambio de look para sorprender a todos en la alfombra roja, en la que lució un vestido con escote corazón y de color dorado coronado por un lazo que marcaba su cintura.

En primer lugar, Coti respeto el color del cabello que luce desde hace meses, el rubio dorado; no tan frío como la tonalidad que llevaba ni bien entró a la casa. Sin embargo, sumó dos elementos que enaltecieron su estilo.

Coti se animó al flequillo. La participante del Bailando 2023 eligió un corte recto y tupido que marca los rasgos de su rostro. Además, sumó extensiones, a las que les hizo bucles para sumarle volumen al peinado con el que brilló en la premiación. ¡Todo le queda bien!

COTI ROMERO DIJO QUE EL ROMANCE DE MARTÍN SALWE Y NENU LÓPEZ ES UNA FARSA

Las palabras de Salwe tuvieron eco en Coti, que en una nota con Intrusos afirmó: “Dijo que yo invento cosas para que hablen de mí... Es lo peor que pudo haber dicho por qué yo sé muchas cosas de él. Estoy harta... es para vos Martín, espero que te la banques”.

“Nosotros le inventamos el romance con Nenu. Y bueno, se dio, ¡qué lindo! Pero nos tiene que agradecer, le inventamos el romance. Ni para eso sirve, y ahora viene a decir esto de mí”, dijo, sagaz, Coti sobre la relación que comenzó con polémica, ya que el ex de Nenu acusó a la bailarina estrella de haber cortado con él sin avisarle siquiera, tras bloquearlo de sus redes sociales.

“Lo inventó la Tía Sebi. Salwe le dijo ‘dame una mano, Sebi porque no sé qué hacer, porque no me dan artículo. Milett lo estaba comiendo. No existía Martín, era Milett”, cerró Coti, explicando la tremenda situación de Salwe, que ya se veía afuera del Bailando cuando la novia de Marcelo Tinelli lo dejó por otro bailarín.

Más adelante, la cuenta de Twitter (X) de El ejército de LAM aportó otra impactante prueba en forma de chat entre Nenu y un productor del ciclo.