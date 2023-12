El error que Robertito Funes Ugarte cometió por su vocación profesional casi le cuesta la presencia en el casamiento de Nicole Neumann, pero por suerte el problema no pasó a mayores, y el periodista blanqueó las razones del enojo de la esposa de José Manuel Urcera.

“Yo me mandé la macana. Pía Shaw me pidió la invitación, y como ya había circulado por todos lados se la mandé”, comenzó el conductor de La noche de los ex Gran Hermano.

Aunque el conflicto fue mucho más grave que eso: “Adentro estaba el adjunto con el mapa y un programa tomó la imagen con el código, y Nicole con justa razón se enojó”, ya que se develó la ubicación exacta de estancia de 500 hectáreas de Exaltación de la Cruz.

“No soy de hacer eso de no cumplir con los códigos, pero bueno. Se enojó”, reconoció Robertito Funes Ugarte la bronca de Nicole Neumann.

EL MISTERIOSO REGALO DE ROBERTITO FUNES UGARTE A NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

Superado el cortocircuito, Robertito enfatizó: “Soy amigo de Nicole hace muchos años”.

Entonces, luego de admitir que Nicole Neumann tiene todo lo que necesita, Robertito Funes Ugarte reveló: “Le voy a regalar algo que le había prometido hace rato”.