La bendición del embarazo de Coni Mosqueira (28) colmó de felicidad el corazón de Alejandro Fantino (52), y Miriam Lanzoni no perdió la oportunidad de felicitar a su exmarido.

“Le mandé un mensaje, por supuesto. Igual, lo sabía”, confesó la actriz que estuvo 11 años junto al periodista.

Y aclaró: “Me respondió que estaba extasiado, que era el momento más feliz de su vida”.

Luego, aclaró en Socios del Espectáculo: “A ella no le mandé porque no tengo su número y no la conozco”.

“A mí me pareció hermosa la noticia. Es una noticia preciosa”, cerró Miriam Lanzoni sobre Alejandro Fantino y Coni Mosqueira.

LOS DESEOS DE MIRIAM LANZONI DE SER MADRE ADOPTIVA

Por otra parte, Miriam Lanzoni reivindicó sus deseos de adoptar y ser madre junto a Christian Halbinger, quien a su vez es papá de una nena de ocho años y un varón de nueve años.