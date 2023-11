A pocos días de la trágica muerte de Matthew Perry, quien fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa, su exnovia Kaytie Edwards dijo que el actor habría recaído en el consumo de drogas poco tiempo antes, lo que habría provocado su fallecimiento.

“Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado simplemente. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa a esto. Las cosas no cuadran”, expresó Edwards, contundente, en un íntimo ida y vuelta con el diario The Sun.

En este contexto, Kaytie aseguró que tuvo un breve noviazgo con Perry en 2006, luego de haberse conocido en una reunión de Alcohólicos Anónimos, un grupo de asistencia al que el artista recurría cada vez que intentaba alejarse de sus adicciones.

LA EX DE MATTHEY PERRY HABLÓ DEL CONSUMO DEL ACTOR

Antes de cerrar, Kaytie lanzó su hipótesis sobre los medicamentos recetados que encontraron en la casa de Perry tras su muerte.

”Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo”, sentenció.

Además, aseguró que la última publicación de Perry en Instagram tenía pistas que apuntaban hacia una posible recaída. En esa foto, el actor se autodenominó Mattman dentro de su jacuzzi.

“Eso que escribió sobre Mattman no fue algo que dijo cuando estaba sobrio. Mattman salía del armario cuando no estaba sobrio y se sentía algo invencible”, concluyó.