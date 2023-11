En medio de los preparativos para que Nicole Neumann se case con Manu Urcera, Carmen Barbieri se mostró preocupada por la actitud que mostró en los últimos días la modelo ante los medios.

“Es un momento hermoso el que está viviendo Nicole. Está enamorada de un hombre que le da todo. No hablo a nivel económico, hablo a nivel amor, la comprende, la cuida, entiende su profesión. Entonces, Nicole, aprovechá este momento, porque se vive una sola vez”, aconsejó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 9 por eltrece) a Nicole.

“A Nicole la vi bien, pero está como quietita, no habla mucho últimamente. Pero yo quiero que sea feliz; es feliz, pero que trate de separar las cosas. Es difícil, pero es muy inteligente”.

“Ella dijo unas palabras el otro día que van a salir seguramente, o lo dijo fuera del cámara, no me acuerdo, hablamos mucho en Los 8 escalones. Dijo que está emocionada, que está viviendo un momento maravilloso”, agregó.

ACUSAN A FABIÁN CUBERO DE NO AYUDAR A LA RECONCILIACIÓN DE NICOLE NEUMANN CON INDIANA

Luego de que se conociera el distanciamiento de Indiana con su mamá, Nicole Neumann, en Socios del Espectáculo deslizaron que Fabián Cubero (el padre de la adolescente que nació fruto de su relación con la modelo, con quien también tuvo a Allegra y Sienna) no estaría ayudando a que haya un acercamiento entre madre e hija.

“Me da mucha pena esta situación que está pasando Nicole porque, más allá de que uno pueda pensar que ella es fría, no es fría, o lo que sea, siempre fue una madraza. Es la mamá, es su primera hija y le debe doler mucho a Nicole todo esto, y más cuando son los 15 que, para una nena, son muy importantes, te guste o no”, expresó Paula Varela en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

Nancy Duré: “Me parece que es injusto, porque de verdad, del otro lado no están ayudando a esta relación”.

Tras escucharla, Nancy Duré tomó la palabra: “Me parece que es injusto, porque de verdad, del otro lado no están ayudando a esta relación”, lanzó, en referencia al exfutbolista y su pareja, Mica Viciconte, con quien tiene a su bebé Luca.

“A mí me consta que Nicole es una madraza porque he trabajado junto con ella y la he visto en camarines cuidando a su nena”, agregó. Y cerró, firme: “Puede haber diferencias con la adolescente, pueden existir, pero lo que está pasando ahora es muy injusto”.