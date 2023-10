En medio del picante ida y vuelta de Denise Dumas con Ángel de Brito, la conductora quedó envuelta en otra polémica. En esta oportunidad, una emprendedora la acusó de haberla estafado. Según Débora, habían arreglado un acuerdo publicitario que no se habría cumplido como corresponde.

“Hay algo de último momento, una denuncia que no está en la Justicia pero será pública a partir de este momento, están denunciando por estafa a Denise Dumas, hay una trabajadora que se llama Débora que me envió las pruebas y me relató en distintos audios lo que le pasó hace dos semanas con la famosa, me llama la atención porque Denise nunca tuvo problemas de este tipo y vamos a esperar a que haga su descargo”, adelantó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, compartió el letal descargo de Débora, que comenzó de esta manera: “El domingo 1 de octubre pasó Denise Dumas con Campi y su hija Francesca. Yo estaba en mi stand de Plaza Serrano donde vendo las carteras que fabrico... Cuando viene algún famoso se copa haciendo alguna historia o arrobando...”.

“El tema es que la nena se entusiasmó con una cartera de $4500 y ella ni amagaba a comprarla... Como la nena insistía, le dije a Denise ‘si me hacés una historia o me arrobás, llevala’”, rememoró la emprendedora, antes de contar qué desató el conflicto.

DENISE DUMAS NO HABRÍA PUBLICITADO LA CARTERA QUE SE LLEVÓ DE CANJE

“A la feria van siempre famosos, yo soy emprendedora y vivo de esto. Cuando les gusta algo a los famosos les doy mis productos a cambio de una storie en redes sociales, si no quería hacer la storie no estaba obligada a llevarse la cartera, ella me dijo que después me hacía el posteo en sus redes sociales, la situación la incomodó muchísimo y si no querés comprarle a la nena listo, yo le propuse algo y ella accedió pero no cumplió con su parte...”.

“Te digo más, tan la mala onda tenía que le dije a la nena que le ponía una bolsita con la cartera y salió corriendo, sos una rata Denise”, sentenció la comerciante, indignada.