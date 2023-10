Un par de semanas atrás, Gustavo Méndez se enojó porque Nicole Neumann (42) lo ninguneó en un evento y contó al aire en Implacables que la modelo tenía una relación tirante con Soledad Solaro (44) a raíz de los rumores sobre un supuesto affaire de la modelo con Manu Urcera (32).

Los medios quisieron saber más al respecto, pero Nicole y Soledad desactivaron esos rumores asegurando que se saludan atentamente cada vez que se encuentran en un evento, aunque en Socios del espectáculo ahondaron más en la situación y Paula Varela dio jugosos detalles al respecto.

Las fotos de Soledad Solaro con Manu Urcera

Todo comenzó cuando Mariana Brey habló en el ciclo de eltrece sobre su tirante relación con Solaro tras decir que “los celos de Nicole se activaban cada que se la veía cerca de Urcera”. “Ojo porque hay fechas, lugar, zona, todo”, advirtió la panelista.

Leé más:

Soledad Solaro estalló contra Mariana Brey por relacionarla con Manu Urcera: “Se lo voy a decir en la cara”

LOS REVELADORES MENSAJES QUE RECIBIÓ PAULA VARELA SOBRE SOLEDAD SOLARO Y MANU URCERA

“Tengo todo”, señaló Paula Varela, mirando su celular. “Hicieron fotos juntos en termas de Rio Hondo, ahí pegaron onda, y a la siguiente carrera se encontraron en el hotel en el que él se hospedaba y pasaron la noche ahí”, leyó la panelista.

“Incluso, se seguían en las redes sociales y todo, y cuando él empieza a salir con Nicole, se dejan de seguir”, leyó Paula, con dificultad, en su celular, al punto de que Lussich le prestó unos lentes mientras le preguntaba si esto ocurrió en tiempos de Nicole.

Las fotos de Soledad Solaro con Manu Urcera

Las fotos de Soledad Solaro con Manu Urcera

“No, él creo que estaba en pareja con la anterior gestión. No es cuerno con Nicole esto, en todo caso la ex”, explicó Paula, en referencia a Micaela Álvarez Cueta, que en su momento salió en los medios asegurando que el piloto de TC comenzó a salir con Nicole estando en pareja con ella.

Leé más:

La furia de la ex de Manu Urcera luego de coincidir con él y Nicole Neumann en Chapelco: “Estoy bastante caliente”