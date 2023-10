En medio de la expectativa por el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece, Javier Milei y Fátima Florez le dieron rienda suelta a sus sentimientos en la grabación de La Noche de Mirtha, el primer programa de este temporada que debutará este sábado a las 21.30.

El diputado a presidente y la humorista no ocultaron el gran presente sentimental que atraviesan y posaron para Ciudad a puro mimo donde no faltaron los besos, las risas cómplices y la felicidad de volver a la mesa donde se conocieron un año atrás.

Días atrás, Milei acompañó a su pareja a Bailando 2023, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América, y la esperó a bordo de su vehículo mientras ella se lucía con su imitación a Carmen Barbieri.

Allí, Fátima se acercó hacia donde estaba el hombre que conquistó su corazón, intercambiaron algunas frases entre risas y por último, ya en el estudio, compartió algunos detalles de la intimidad de la pareja en su papel de la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “Yo lo conozco porque Fátima está muy de novia y muy enamorada. Los dos están muy bien. Ahora la vino a buscar para ir a comer. Yo sé que ella, muchas veces, le cocina a Milei. El otro día comieron huevos revueltos porque ella hace mucha dieta proteica”, había dicho, divertida.

¡Mirá las fotos de Ciudad con Fátima Florez y Javier Milei, muy enamorados en la grabación de La Noche de Mirtha!

FÁTIMA FLOREZ, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU VÍNCULO CON JAVIER MILEI

Luego de las repercusiones que despertó su nueva historia de amor con Javier Milei, Fátima Florez rompió el silencio y habló como nunca de esta etapa de su viddel a de la mano candidato a presidente.

“Nuestra relación se basa en nuestra conexión. Tratamos de que puertas adentro no se meta tanto la política. Estamos mucho en casa, no salimos mucho, y vivimos el presente. Somos muy pasionales”, confesó Fátima en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Tratamos de atesorar los momentos que podemos guardar para nosotros porque los dos estamos muy ocupados. Trabajamos los dos mucho y estamos mucho en casa, para nosotros”, agregó, dejando en claro lo bien que está su corazón con Milei.

“Con Javier me pasó de encontrarnos y empatizar de una manera muy fuerte, fue un flechazo”.

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en primera dama, la entrevistada respondió, sincera: “Voy a ser la primer primera dama que siga trabajando y que no viva del Estado”. Y cerró, muy enamorada: “Con Javier me pasó de encontrarnos y empatizar de una manera muy fuerte, fue un flechazo. Conectamos de forma espiritual muy fuerte y de pronto”.