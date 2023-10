A un mes de la dolorosa muerte de Silvina Luna, un seguidor de Ángel de Brito afirmó que Florencia de la Ve, al igual que la modelo, habría pasado por el quirófano de Aníbal Lotocki, quien fue denunciado múltiples veces por mala praxis y hoy por hoy está condenado por “lesiones graves”.

“¿Por qué Flor de la Ve no cuenta que también se hizo la cola con Aníbal Lotocki?”, le preguntó, muy punzante, un seguidor al conductor de LAM y jurado del Bailando 2023 a través de sus stories de Instagram.

“No sé... Tampoco le preguntan”, sentenció Ángel, sin dar más información, pero tampoco negando la versión que afirma que la conductora de Intrusos también se habría operado los glúteos con Lotocki.

MAJO FAVARÓN, LA MUJER DE ANÍBAL LOTOCKI, CONTÓ CÓMO FUERON SUS OPERACIONES

“Me operé después y estoy sana, hago actividad física, me he caído de la patineta y no ha explotado”, ejemplificó.

“Tengo una vida recontra normal, conozco a un montón de gente que está igual y no conozco que el producto haga mal”, siguió, mientras cargaba contra los comentarios que recibe en las redes por su cuerpo.

“La gente critica mucho, muchísimo. Aparte, si a alguien no le gusta cómo quedo mi cola. ¿Qué le molesta si la tengo redonda, cuadrada, caída, con o sin celulitis?”, lanzó, molesta.