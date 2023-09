Sin la presencia de ninguna figura mediática y con poquísima cantidad de gente, se realizó una marcha en la Cámara de Casación contra Aníbal Lotocki para pedir Justicia por Silvina Luna y exigir la detención del médico. Adrián Pallares en Socios del espectáculo no ocultó su molestia y fue durísimo con Pamela Sosa.

“Pamela Sosa dijo que se fue a visitar a sus padres a Misiones, pero sus compañeros de chat no le creen”.

“Llama la atención que no están el doctor Burlando, ni Pamela Sosa o Stefy Xipolitakis”, arrancó diciendo el conductor. “Hay más medios que gente. Hay que decir que esto es un escándalo. Se pide convocatoria para los medios y nadie apoya”, arremetió.

“Hay una interna feroz entre quienes no son las víctimas y denunciantes de Aníbal Lotocki. Del chat ha quedado afuera Fran Mariano y Pamela Sosa no contesta más el teléfono, no atiende a nadie más y hay mucho lío”, señaló, picantísimo.

Foto: Captura de TV

EL ENOJO DE ADRIÁN PALLARES POR LA ESCASA CONCURRENCIA A LA MARCHA CONTRA ANÍBAL LOTOCKI

Gabriela Trenchi fue una de las pocas denunciantes que se acercó hasta el lugar. “Uno la ve en esa soledad, en muletas, trasladándose como puede pero yendo con su abogado para presentar la denuncia. Es una vergüenza lo que está pasando”, destacó.

“Hay algunos que desaparecieron misteriosamente de las protestas”, deslizó, áspero momento en el que el cronista contó cuál fue el motivo que dio la vedette para no estar. “Pamela me dijo la semana pasada que se iba a visitar a los padres a Misiones, quizás esa es la razón”, contó.

Sin embargo, el periodista fue tajante. “Sus compañeros de chat no le creen. Es lo que la gente dice dentro del grupo donde están las víctimas”, concluyó, feroz.