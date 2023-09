Coco Sily está a punto de cumplir una vieja deuda con el fallecido Cacho Castaña, y lo hará junto a su hijo Sasha, que se convirtió en su productor tanto en la radio como en los espectáculos que el humorista hizo en pandemia, y ahora también teatral, aunque no todo es un camino de rosas.

En este sentido, Coco y Sasha visitaron Implacables, donde contaron cómo fue su colaboración en la pandemia, cuando el humorista se convirtió en el primer artista argentino en hacer un espectáculo en streaming con 12 mil espectadores en vivo.

“Él es un gran productor. Yo hace 25 años que trabajo en esta industria y su mejor cualidad es que nunca te dice que no. Cada cosa que le digo, me dice ‘Tranquilo, mi rey”. En el streaming, yo estaba borracho como nunca porque tenía que estar haciendo humor durante una hora y media frente a un teléfono y de cátering hicimos dos tartas de jamón y quedo en la oficina de RRHH de la radio”, recordó Coco.

Leé más:

Caramelito Carrizo cruzó a Analía Franchín por cuestionar su relación con Coco Sily: “No estás en mi cuerpo”

EL TENSO MOMENTO QUE VIVIERON COCO SILY Y SU HIJO SASHA EN LOS PASILLOS DE UNA RADIO

Durante la entrevista, Daniel Gómez Rinaldi quiso saber si, como productor, a Sasha se le ocurre “retar” a su papá por algún error que comete al aire. Hemos tenido encontronazos de trabajo, contó el joven, que aclaró que no fueron “por los contenidos”.

“Me acuerdo una vuelta que le entré un papel, porque teníamos una sección que era de sacar oyentes al aire, y los primeros quince minutos teníamos que una cantidad de oyentes al aire, y él empezó a hablar, a hablar…”, recordó Sasha.

“Y entonces le entré un papel en el que le puse ‘Son las doce y media y no sacaste ni un oyente al aire’. Hizo un bollito y (me dio una) caga… a pedos en el pasillo de él a mí, porque no es la forma tampoco, me parece, de hacerlo. Yo se lo hago a él porque no mido, y ahí le entré el papelito porque era mi viejo”, cerró Sasha.

Leé más:

Coco Sily defendió a Caramelito Carrizo de las críticas en las redes: “Lo único que me hizo fue bien”