Este domingo, el Inter de Miami de Leo Messi volvió a brillar con luz propia frente a Los Angeles FC y un ejército de celebrities locales se acercaron al estadio de ciudad de la Costa Oeste para ver al astro argentino hacer su magia.

En las redes sociales se viralizó un listado con los famosos que habían anunciado su presencia, y allí se pudo leer nombres como el príncipe Harry y su (por ahora) esposa Meghan Markle, Leonardo Di Caprio, Selena Gómez, Gerard Butler, Liam Gallagher y LeBron James.

Listado de celebridades para ver a Messi (Foto: captura Twitter)

El principe Harry fue a ver a Leo Messi al estadio de LAFC (Foto: AFP)

También fue de la partida el recordado Magic Johnson, que actualmente es dueño de Los Angeles FC, dos de los tres Spider-Man (Tom Holland y Tobey Maguire), Brendan Hunt, Edward Norton, Tom Ellis, Xolo Maridueña (Cobra Kai y Blue Beetle) y Owen Wilson.

LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD SE DIERON CITA PARA CONOCER LA MAGIA DE LEO MESSI EN FRENTE A LOS ANGELES FC

La lista de famosos parecía interminable ya que a los mencionados también se le agregaron Will Ferrell (otro de los dueños de LAFC), Nas, Shavo Odadjian (System of a down), Rage Against The Machine, Aleman, Bobo y BReal de Cypress Hill, Gleen Powell, Jason Sudeikis, y Steven Yuen (The walking dead).

De esta manera, Messi, que tuvo un impacto extraordinario en la MLS (Mayor League Soccer) estadounidense con once goles en diez partidos, visitó por primera vez Los Ángeles y se convirtió en un imán de estrellas.

Selena Gomez (Foto: captura de Twitter)

El Banc of California Stadium no registró butacas vacías pese a que las entradas para el público general costaran más de 500 dólares en las plataformas de venta en línea. El Inter se impuso al LAFC por 3-0 con goles de Facundo Farías (14′), Jordi Alba (51′) y Leonardo Campana (83′).

