Marianela Mirra, exparticipante de Gran Hermano 2007, se despidió con inmensa tristeza de su querida mascota, Milo, quien lamentablemente falleció.

“Gracias a todos, lo encontramos (a Milo). Lo mató otro perro. Gracias por los mensajes... Me siento muy agradecida con todos, siempre”, expresó Marianela, muy triste, a través de sus stories de Instagram.

Luego de haberles agradecido a los fanáticos que se comunicaron con ella tras enterarse de la devastadora noticia, Marianela le dedicó un dulce mensaje a Milo. “Te quiero recordar así, mi bebé. Mi amorcito chiquito, que te desee para siempre”, le dijo, muy triste. ¡Mucha fuerza!

QUÉ DIJO VIVIANA COLMENERO SOBRE LOS DICHOS DE MARIANELA MIRRA EN SU CONTRA

En el corte de LAM, Viviana le contestó a Marianela.

“La chica esta estuvo opinando durante todos los Gran Hermano y cuando le preguntan cosas de eso se resiste a contestar y con soberbia y narcisismo desmerece a los otros ganadores”.

“¿Por qué la conocemos a Marianela? Por Gran Hermano. ¿Qué otra cosa hizo después? ¿Bailando?¿Cuánto duró? Una madera bailando. Yo no me acosté con ningún personaje del medio... En cambio, ella no sé qué habrá hecho...”, sentenció, contundente.